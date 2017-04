Procès reporté pour les deux jeunes lanceurs du pavé mortel!

Francesco et Seyfi, les deux adolescents qui ont lancé un pavé sur l’A503 à Marcinelle en décembre 2014, causant ainsi la mort d’un automobiliste, ont comparu ce jeudi après-midi devant la 19 e chambre correctionnelle de Charleroi, la chambre des « mineurs dessaisis ». Plusieurs problèmes de procédure sont cependant apparus et l’affaire a été reportée au 8 juin prochain. Notamment pour permettre au jeune Francesco d’être assisté d’un avocat.

Le drame remonte à la nuit du 14 décembre 2014. Cette nuit-là, deux jeunes de 16 et 17 ans, Francesco et Seyfi, « glandent » en rue, ils expérimentent un jeu risqué : balancer, depuis un pont, des pavés sur la bretelle d’autoroute en contrebas. C’est malheureusement l’heure où Grégory Aldruide, un père de famille de 34 ans, emprunte l’autoroute. Le pavé traverse le pare-brise et tue le trentenaire sur le coup, sous les yeux de son épouse et de son neveu…

Identifiés, les deux mineurs passeront plusieurs mois en IPPJ. Depuis, la procédure a suivi sont cours et ils sont « dessaisis », c’est-à-dire qu’ils seront jugés comme des adultes et non pas comme des mineurs. A l’audience de ce jeudi, Francesco est apparu amaigri, désorienté, incapable de prononcer une phrase intelligible. Incapable de se défendre seul et sans avocat. Quant à Seyfi, il vient d’être placé sous mandat d’arrêt pour vol avec violence. Le dossier a donc été reporté au 8 juin pour régler les problèmes de procédure. Plus de 2 ans après la mort de Grégory, son épouse Jennifer devra encore patienter quelques mois avant que justice lui soit rendue.