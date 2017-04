Rallye de Wallonie: Vincent Verschueren peut renforcer sa première place!

En l’absence de Kris Princen, vainqueur de l’Haspengouw et deuxième au TAC Rally, Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) peut accroître son avantage au classement mais devra notamment rivaliser avec Cédric Cherain (Citroën DS 3 R5), vainqueur à Spa mais disqualifié en raison de pneus non-conformes.

Le Rallye de Wallonie est la seule manche en Belgique étalée sur trois jours. Kris Princen avait déjà annoncé au début de la saison qu’il n’y participerait pas et laisse donc le champ libre à Vincent Verschueren pour augmenter son avance. Ce dernier a remporté sa première victoire en championnat il y a quelques semaines.

«C’était fantastique», a déclaré Vincent Verschueren. «Je ne sais pas si je serai plus confiant après cette victoire, je ne pourrai le dire que samedi, mais nous savons maintenant qu’il est possible de gagner. La concurrence est très forte, même sans Kris. Avec Cherain, de Cecco, Bouche, Allart et Abbring, il y a suffisamment de prétendants pour que la course soit passionnante. Le Rallye de Wallonie est l’une des plus belles courses.»

L’épreuve débutera vendredi soir avec le traditionnel Super Show à la Citadelle de Namur pour se terminer dimanche dans l’après midi avec la remise des prix Place de la Wallonie à Jambes.