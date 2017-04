Nafi Thiam reprend la compétition, à la hauteur, à l'Urban Series de Liège, le 6 mai

La championne olympique de l’heptathlon se promet une année 2017 plus légère que la précédente avec en point d’orgue uniquement les Mondiaux d’athlétisme à Londres au mois d’août (du 5 au 13).

« Il n’est pas bon pour un sportif, surtout une heptathlonienne de pousser les limites de son corps chaque année. L’année 2016 a été très dure, je suis jeune (22 ans, ndlr) et je vise le long terme », a confié Nafissatou Thiam jeudi. « Je ne me mets pas de véritables objectifs cette année, l’attention sera portée sur les Mondiaux à Londres, mais ce qui m’importe est de travailler dur à l’entraînement et de continuer à progresser. Les résultats suivront, ou pas. Il se peut que l’on travaille bien à l’entraînement, mais que les résultats ne suivent pas. Cela m’est déjà arrivé, cela m’arrivera encore. C’est le sport, je l’accepte. »

Nafissatou Thiam entamera sa saison à la hauteur à Liège le 6 mai avant de participer à la 4e étape de l’Urban Series, à Anvers (le 8 juillet), à la longueur. « Ce sont mes deux disciplines de prédilection et je me rendrai ensuite au meeting de Liège (le 19 juillet, ndlr) puis à Heusden-Zolder (le 22 juillet). Cela me permettra de voir où j’en suis et de corriger ce qu’il faut pour bien me préparer pour Londres. J’aurai un stage à Pâques aussi et les compétitions me permettront de me tester. Je ne ferai qu’un seul heptathlon avant Londres, ce sera à Götzis (27-28 mai) », a expliqué encore la médaillée d’or de Rio qui disputera peut-être aussi les championnats de Belgique (1-2 juillet). « Ce sera pour moi une année de récupération et de guérison. Ce sera une année plus légère, car il ne sert à rien de pousser à fond chaque année. Je suis impatiente ensuite de prendre part au Memorial Van Damme, pour le plaisir ».

Nafissatou Thiam est la tête d’affiche de la 41e édition du meeting bruxellois le 1er septembre prochain.