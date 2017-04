Région verviétoise: manifestation de la FGTB devant les hôpitaux contre la réforme des soins de santé

Rédaction en ligne

La FGTB Verviers et communauté germanophone a sensibilisé jeudi matin les patients de différents hôpitaux de l’arrondissement de Verviers et de la communauté germanophone sur la réforme des soins de santé présentée par la ministre fédérale de santé Maggie De Block (Open Vld), actuellement en négociation. Cette réforme prévoit la création de 25 zones de soins et des synergies entre les différentes institutions hospitalières d’une même zone.