La Réunion: deux policiers blessés par un homme "soupçonné de radicalisation" qui leur a tiré dessus au fusil de chasse

«L’intervention du groupe d’intervention de la police nationale (GIPN) a eu lieu vers 06H00. L’homme a refusé de se rendre et a tiré au fusil sur les forces de l’ordre», a rapporté cette source, précisant que les policiers avaient «riposté» et «maîtrisé l’assaillant», un homme d’une vingtaine d’années qui «se serait converti assez récemment à l’islam».

Les jours des policiers et de l’assaillant ne sont pas en danger.

La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie.

Agé d’une vingtaine d’année, l’agresseur, qui se serait converti assez récemment à l’islam, vivait avec sa mère dans un appartement situé au premier étage d’un immeuble de Saint-Benoît.

«C’est quelqu’un de très discret, qui ne fréquentait pas grand monde et qui n’a jamais fait d’histoire», témoigne une voisine. «On a bien vu qu’il s’était laissé pousser la barbe depuis quelques temps, mais on n’y a pas prêté attention plus que ça», confie un jeune homme.

Les forces de l’ordre sont aussi intervenues au même moment dans un autre immeuble de la ville. L’opération s’est déroulée sans heurt. On ignore si elle a donné lieu à une autre interpellation.

Une filière jihadiste, la première en outre-mer, avait été démantelée à La Réunion en juin 2015. La filière était dirigée un prédicateur salafiste présumé de 21 ans surnommé «l’Égyptien». Il a été interpellé en juin 2015 et transféré à Paris, où il a été mis en examen et incarcéré.

Selon les chiffres de la préfecture de La Réunion, une centaine de personnes soupçonnées de radicalisation est recensée dans l’île.

«Moins de douze heures après la manifestation nationale organisée par Unité SGP POLICE-FO, cet acte délibéré montre que les policiers sont en danger sur l’ensemble du territoire national et non sur seulement quelques zones comme voudraient le faire croire certains magistrats», a réagi dans un communiqué le syndicat, qui s’est dit «profondément choqué et en colère après cette nouvelle agression».