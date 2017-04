Martine de Châtillon (Saint-Léger): "Mon chien est mort empoisonné!"

À Châtillon (Saint-Léger), Martine Guiot et sa famille sont partagées entre colère, écœurement, tristesse et incompréhension. Il y a quelques jours, après une agonie de près de quatre heures, leur chien est mort. Verdict de la vétérinaire : empoisonnement ! Plusieurs tentatives avaient déjà été constatées dans la région.

À Châtillon, la famille de Martine Guiot aime les animaux. Martine avait craqué sur Facebook, lorsqu’une amie avait posté la photo de ce chien, de race «Bruno du Gard».

Maltraité par le passé, il était à adopter à la SRPA de Thionville. Immédiatement, la petite famille s’est rendue là-bas pour recueillir ce chien, déjà âgé de neuf ans et répondant au nom de Douglas.

C’était le 13 février 2016. Et aujourd’hui Douglas est mort empoisonné. Témoignage et enquête dans La Meuse Luxembourg de ce jeudi et dans notre édition digitale La Meuse Luxembourg.