Rédaction en ligne

Des agriculteurs et des particuliers s’unissent pour lancer une coopérative produisant et distribuant chez nous des produits de chez nous. Dans leur projet : refaire du herve avec leur lait cru, une 1 re depuis l’affaire Munnix du nom de cet éleveur-fromager forcé à la fermeture à cause des contraintes de l’AFSCA.