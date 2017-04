P.N.

Gilbert Bodart va travailler bénévolement pour former de jeunes et moins jeunes gardiens à Bruxelles, Villers-la-Ville et Fosses-la-Ville. Il a donné son accord au fondateur de l’académie de foot Golden Keeper Academy. Un ancien joueur d’Anderlecht qui est, comme lui, sur le chemin de la rédemption.