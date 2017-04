Antoine Bernier va prolonger à Anderlecht

Rédaction en ligne

Présent à Anderlecht depuis 2014, Antoine Bernier avait signé son premier contrat professionnel il y a presqu’un an. Annoncé sur le départ en fin de championnat, le Dinantais de 19 ans est sur le point de prolonger l’aventure en mauve et blanc pour les deux prochaines années et avec de belles garanties sportives.