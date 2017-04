Les militaires belges sont «au front» dans le nord de l'Irak, pour repousser les djihadistes de l'EI, aux côtés des Irakiens, admet le ministre Vandeput

Des militaires belges sont « au front » dans le nord de l’Irak dans la lutte pour aider les forces irakiennes et les peshmergas (combattants kurdes) à repousser les djihadistes de l’Etat islamique (EI). C’est ce qu’a affirmé mercredi le ministre de la Défense, Steven Vandeput, de retour d’Irak.

« Ils assistent les gens au front », a admis M. Vandeput lors d’une conférence de presse à l’aéroport militaire de Melsbroek, peu après l’atterrissage du Falcon qui transportait la délégation gouvernementale au terme de cette mission menée en toute discrétion, à Bagda d’abord, à Erbil, la capitale de la région autonome du Kurdistan, dans le nord de l’Irak. Le ministre de la Défense était accompagné de deux autres membres N-VA du gouvernement fédéral, le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, et le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Theo Francken.

Une trentaine de militaires belges sont déployés depuis le début de l’année au Kurdistan, alors qu’une dizaine d’autres sont toujours présents près de Bagdad dans le cadre de l’opération « Valiant Phoenix » (OVP).

« Ce qu’ils (ceux déployés au nord) font aujourd’hui, c’est rassembler des informations et observer », avant de transmettre ces informations vers le niveau supérieur « et soutenir » les forces locales, a expliqué M. Vandeput à l’agence Belga. Ils sont notamment équipés de mini-drones de type RQ-20 Puma, loués à l’armée américaine.