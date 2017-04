Dison et Verviers ont le plus grand taux de personnes bénéficiant de l'intervention majorée selon la Mutualité Chrétienne

Selon la Mutualité Chrétienne, le taux de bénéficiaires de l’intervention majorée est bien plus élevé en province de Liège qu’en Région Wallonne. Et c’est la commune de Dison qui arrive en tête du taux de BIM (ex-VIPO) devant Verviers, Liège et Seraing.

En 2016, en région liégeoise, seuls un adulte sur deux et deux enfants sur trois ont eu un contact avec un dentiste alors que l’on recommande jusqu’à deux visites par an pour les plus jeunes. Les personnes bénéficiant du statut BIM (Bénéficiaire de l’Intervention Majorée), qui est accordé sur base des revenus et donne notamment accès à un meilleur remboursement, sont encore moins nombreuses à avoir consulté un dentiste, soit de l’ordre de 39,8% contre 51,8% pour les non-BIM, a constaté mercredi la Mutualité Chrétienne de Liège lors d’une conférence de presse consacrée aux inégalités face à la santé.

Parmi les affiliés de la Mutualité Chrétienne, le taux de BIM en province de Liège (23%) est plus élevé qu’en Région wallonne (20,6%). Dans le top 10 des communes présentant le plus grand taux de personnes bénéficiant du BIM, la commune de Dison arrive en tête. Suivent les villes de Verviers, Liège et Seraing. Les constatations en matière d’inégalités sociales face à la maladie sont interpellantes puisque 33 % des personnes BIM prennent des médicaments cardio-vasculaires contre 25% de non-BIM, 1,7% de BIM souffre de la toux du fumeur contre 0,7% de non-BIM ou encore 9,6% de BIM consomment des antipsychotiques contre 2,7% de non-BIM.

La Mutualité Chrétienne relève également que le nombre de patients par médecin a augmenté de plus de 30% en 12 ans. «Un médecin généraliste de Seraing me disait dernièrement que beaucoup de médecins atteignent la limite d’âge et il se demande dès lors comment y faire face sachant qu’il lui est déjà difficile de répondre à de nouvelles demandes et que la relève n’est pas forcément assurée», souligne Alain Stassart, responsable du service Etudes et développement de la Mutualité Chrétienne de Liège.

Soulignons enfin que 73% des habitants de la province de Liège ont le sentiment d’être en bonne santé, tant au niveau psychique que physique. L’espérance de vie y est en moyenne de 80 ans. Aussi, on estime qu’une personne sur 20 aura plus de 85 ans en 2050. Un chiffre qui aura plus que doublé par rapport à 2016.

«Actuellement, en Belgique, 27% des personnes de plus de 85 ans séjournent en maison de repos. A politique inchangée, pour faire face à l’augmentation de cette population d’ici 2050, il serait nécessaire de créer une maison de repos de 115 lits tous les 15 jours. C’est impossible! Il convient donc de changer de politique, par exemple en renforçant les soins à domicile, en n’acceptant en maison de repos ou maison de repos et de soins que des personnes dépendantes», ajoute Alain Stassart.