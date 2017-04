Selon Luc Trullemans, dimanche sera le seul jour de beau temps: profitez-en pour sortir le barbecue!

Week-end sec avec, surtout dimanche, des températures printanières !

Le 1er mai et le début de semaine prochaine s’annoncent nuageux avec quelques pluies mais le temps deviendra plus ensoleillé ensuite. »

D’ici à samedi le temps restera trop froid avec des températures maximales qui resteront comprises entre 10 et 13º en plaine et à la mer et entre 6 et 10ºen région ardennaise.

La nuit il gèlera encore au sol et en Campine tout comme en Ardenne, il gèlera encore dans l’air avec des minima entre 1 et 4º en plaine et entre -2 et 1º sur l’est du pays.

Une petite dépression centrée sur l’est de la Mer du nord enverra encore des masses d’air d’origine polaire dans lesquelles se développeront encore jeudi et vendredi des giboulées.

Un week-end avec des embellies

Par contre pour samedi, l’air deviendra plus sec avec des embellies plus marquées procurant 5 à 6 heures d’ensoleillement sur l’ouest et le centre du pays, le ciel ardennais restant plus nuageux avec seulement 1 à 3 heures d’ensoleillement.

Une dépression atlantique accompagnée de fronts pluvieux viendra s’installer dimanche au sud-ouest de l’Irlande et commencera à arroser l’ouest de la France.

Avant l’arrivée de cette zone de pluie qui sera également favorablement accueillie par agriculteurs et jardiniers, il fera encore ensoleillé sur nos provinces avec des températures printanières comprises entre 16 et 19º de la côte au centre du pays et entre 13 et 16º en Ardenne.

Un temps trop sec qui manque de pluie

Il faut savoir que nous vivons actuellement une période particulièrement sèche avec un déficit dans les précipitations atteignant en moyenne 35 % depuis le début de cette année, de 50 % depuis début mars et même de 75 % (!) depuis le début de ce mois d’avril.

Lundi, le 1er mai, de petites pluies ou averses (1 à 3 L/m²) arroseront nos régions sous un ciel nuageux ou variable et dans un air temporairement un peu moins doux, les maxima avoisinant 15 ou 16º en plaine et 10 à 13º sur le relief ardennais.

Le gel au sol et dans l’air aura complètement disparu, les minimas nocturnes remontant entre 4 et 9º.

Suivant les dernières prévisions des modèles météorologiques la perturbation devrait encore traîner près de notre pays mardi et celle-ci pourrait encore être à l’origine de précipitations « bénéfiques », comprises entre 4 à 9 L/m².

Vers un retour du beau temps ?

Ensuite il est prévu qu’un puissant anticyclone vienne s’installer au nord des Îles britanniques.

Il commencera, en milieu de semaine prochaine, à organiser un flux continental graduellement plus sec d’est à nord-est sur l’Europe occidentale.

Ceci inclut que si mercredi prochain le temps sera d’abord nuageux ou variable avec temporairement encore des possibilités de pluies ou averses, la deuxième partie de la semaine prochaine et le week-end suivant seront plus secs et plus ensoleillés avec des températures diurnes de 11 à 16º en Ardenne et au littoral et de 18 voire 20º en plaine.