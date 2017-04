Le 7e art américain en deuil de Jonathan Demme (Le Silence des Agneaux), il avait 73 ans

Le réalisateur, producteur et scénariste américain s’est éteint ce 26 avril à New York. Jonathan Demme était né le 22 février 1944 à Long Island. Il a connu le succès avec deux films devenus mythiques: «Le Silence des Agneaux» et «Philadelphia».

Jonathan Demme a dirigé de célèbres acteurs tels qu’Anthony Hopkins et Jodie Foster dans le non moins fabuleux thriller policier «Le silence des agneaux» sortit en 1991 et qui lui valut 5 oscars en 1992.

(1992 le sacre aux Oscars, Jonathan Demme récolte 5 statuettes en or pour Le Silence des Agneaux - Photo News)

Il réalisa également «Philadelphia» avec Tom Hanks et Denzel Washington, un drame de toute beauté qui aborde en 1993 pour la première fois au cinéma et dans l’histoire de Hollywood le thème du SIDA, de l’homosexualité et de l’homophobie. Antonio Banderas faisait également partie du casting. Bruce Springsteen avait été choisi pour en faire la bande originale dont la chanson «Streets of Philadelphia» est une pure merveille.