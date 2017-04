Début du procès de la fabrique de cigarettes démantelée à Stembert et Eupen

Une trentaine de prévenus seront cités à comparaitre jeudi devant le tribunal correctionnel d’Eupen. Les faits ont été découverts le 14 octobre 2014 à Eupen et Stembert alors qu’une enquête était en cours depuis l’interception sur une autoroute allemande, en août 2014, d’un camion transportant des cigarettes de contrebande.

Des perquisitions menées à Eupen et Verviers avaient permis de découvrir 18 ouvriers clandestins. Les enquêteurs avaient aussi mis la main sur 5,1 tonnes de tabac et 1,384 million de cigarettes, dans le hangar situé Oestrasse, à Eupen. A Stembert, les enquêteurs avaient découvert 12 tonnes de tabac et 4,3 millions de cigarettes de contrebande. Vingt et une personnes avaient alors été placées sous mandat d’arrêt. L’enquête progressant, d’autres suspects ont été interpellés. «Une trentaine de personnes sont citées à comparaitre jeudi mais je ne pense pas qu’ils seront nombreux à se présenter au tribunal», a indiqué Andrea Tilgenkamp, la procureur du Roi d’Eupen qui précise «qu’il n’y a plus de détenu dans ce dossier et qu’ils sont nombreux a être domiciliés en Roumanie ou en Moldavie».

Un dossier de Seraing, relatif aux mêmes individus, a été joint dans le cadre de cette procédure.

Déjà jugés en Allemagne pour des faits similaires commis sur le territoire allemand, l’auteur principal de cet important trafic de cigarettes de contrebande a écopé d’une peine de 7,5 ans de prison. Pour ce volet, le tribunal de Paderborn avait fait état d’une fraude fiscale de 8,5 millions d’euros. Les autres prévenus avaient eux écopé de peines allant de 3,5 ans à 6 ans.