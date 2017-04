Des gens aisés se servent allègrement dans un frigo solidaire destiné aux démunis à Waterloo: "Un homme en décapotable vient souvent"

Ce comportement inadmissible de certains résidents de Waterloo écoeurent les bénévoles. Se servir impunément dans un frigo dont le but est d’aider les plus démunis est honteux. Des mesures vont être prises annoncent les responsables qui remplissent le frigo. Mais cela n’est pas évident.

«Comment savoir qui a droit et qui n'a pas droit? C'est quelqu'un avec sa propre conscience qui ouvre le frigo. Ai-je le droit de prendre? Oui ou non... Est-ce que je peux prendre beaucoup? Oui ou non... On essaie de sensibiliser les gens à ça. A Waterloo il se raconte qu'un propriétaire d'un coupé germanique décapotable vient régulièrement. On va essayer de dialoguer avec cette personne aussi», a expliqué Pierre Chaudoir, l'homme à l'origine de l'initiative au micro d'Olivier Patzelt.