Élections au cdH de Verviers: «Je veux mener le cdH aux commandes de la Ville», déclare Marc Elsen

Belga

« Je veux mener le cdH aux commandes de la Ville et permettre à ce parti de redevenir le premier de Verviers », a annoncé mercredi l’ancien député wallon et ex-bourgmestre de Verviers Marc Elsen, au lendemain de son élection comme tête de liste des centristes pour les élections communales de 2018. Opposé à Benoît Pitance, échevin de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, et à Michaël Hanzé, l’ancien bourgmestre (2012-2015) a obtenu le soutien de 21 des 37 membres électeurs du comité de Verviers-Ville, soit 57 % des voix.