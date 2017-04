Foot (P2A Namur): Eghezée est déjà qualifié pour le tour final !

G.I.

Le forfait général du club d’Onoz a semé le trouble en P2A. Le gain de la troisième tranche fait l’objet de calculs poussés. Il apparaît que Rhisnes a d’ores et déjà remporté cette ultime tranche, et que Jemeppe ne saurait plus l’avoir. Conséquence : Eghezée est déjà qualifié pour le tour final.