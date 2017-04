Harcèlement à la Croix-Rouge de Namur: près de dix départs

Shanti Duparque

Gérald Riboux, le Président de la Croix-Rouge « Namur Rive droite » à Jambes, a quitté son poste de bénévole en mars dernier. Il parle de harcèlement de la part de la directrice du comité provincial de Namur. « J’ai tout fait pour la Croix-Rouge et en retour, on me dit que je ne m’habillais pas comme un président », confie-t-il. Celle qu’il accuse affirme ne jamais avoir attaqué personnellement Gérald Riboux.