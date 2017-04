La sécheresse en Belgique devient préoccupante

Nous avons demandé à David Dehenauw si les températures allaient un peu remonter d’ici le long week-end du 1 er mai. Le météorologue le plus filmé de Belgique est optimiste, malgré le gel qui va revenir à certains endroits du royaume. « La nuit de mardi à mercredi sera calme mais avec des gelées nocturnes ». À certains endroits, comme en haute Ardenne et au moment où vous lirez ces lignes, il aura fait de - 4 à - 5 degrés. Le temps sera mitigé jusqu’à samedi avec une remontée des températures. De 14 à 15 degrés maximum le samedi, on pourrait atteindre les 17, 18… voire 19 degrés dimanche. « Avec des minima dans le centre ne descendant pas sous les 6 à 7 degrés », poursuit David Dehenauw. « Lundi, il pourrait y avoir un peu de pluie localement et le thermomètre ne devrait pas dépasser les 15 degrés ». En fin de semaine prochaine, on pourrait espérer un maximum de 20 degrés.

Quant à la pluie, on la verra. Un peu. Pas assez en tout cas pour rassurer ceux qui l’attendent, comme les agriculteurs ou les parcs, comme celui de Pairi Daiza.

Nous nous tournons vers l’IRM qui nous sort ses cartes d’anomalies au niveau des précipitations. La carte ci-contre parle des précipitations tombées entre le mois de juillet 2016 et mars 2017. On les compare avec la normale pour la période entre 1981 et 2010. Certaines régions, comme celle de la Semois, accusent un énorme déficit de précipitations. « La pluviométrie atteint localement seulement 45 à 50 % de la normale dans cette région », analyse Pascal Dormal. « On constate que l’ouest du pays a eu moins à souffrir de la sécheresse, avec des précipitations atteignant de 75 à 85 % de la normale ».

La Hesbaye a soif