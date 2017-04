"Je souffre sans haine": l'émouvant hommage du compagnon du policier tué sur les Champs Elysées (vidéo)

Déroulant la journée de jeudi, lors de laquelle Xavier Jugelé, 37 ans, a été tué lors d’une attaque revendiquée par l’organisation Etat islamique, son compagnon, Etienne Cardiles, a raconté être «rentré le soir sans toi, avec une douleur extrême et profonde qui s’apaisera peut-être un jour».

«Cette douleur m’a donné le sentiment d’être plus proche que jamais de tes camarades qui souffrent, comme toi silencieusement, comme moi silencieusement. Pour ce qui me concerne, je souffre sans haine», a déclaré M. Cardiles, empruntant cette formule à Antoine Leiris dont la femme est morte lors de l’attentat du 13 novembre au Bataclan, le laissant seul avec un fils de 17 mois.

«Vous n’aurez pas ma haine», avait écrit Antoine Leiris après le carnage dans un message qui a fait le tour du monde.

«Lorsque sont parus les premiers messages informant les Parisiens qu’un événement grave était en cours sur les Champs-Elysées et qu’un policier avait perdu la vie, une petite voix m’a dit que c’était toi et elle m’a rappelé cette formule généreuse et guérisseuse: vous n’aurez pas ma haine», a raconté Etienne Cardiles.

«Cette haine, Xavier, je ne l’ai pas parce qu’elle ne te ressemble pas, parce qu’elle ne correspond en rien à ce qui faisait battre ton coeur, ni ce qui avait fait de toi un gendarme puis un gardien de la paix», a poursuivi son compagnon.

Il a décrit un policier mû par «l’intérêt général, le service des autres et la protection de tous» et dont «la tolérance, le dialogue et la tempérance étaient (les) meilleures armes» mais aussi un homme passionné de cinéma et de musique.

«Tu vas rester dans mon coeur pour toujours. Je t’aime. Restons tous dignes et veillons à la paix et gardons la paix», a-t-il conclu, avant le discours du président de la République François Hollande.