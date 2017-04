Bruno Venanzi se livre sur la RTBF: "C'est une saison pourrie, les supporters ont aussi des responsabilités vu leur attitude à Charleroi"

Bon dernier de son groupe des Playoffs 2, le Standard vit une saison difficile sur le plan sportif. Cela n’a cependant pas empêché Bruno Venanzi de répondre positivement à l’invitation de la RTBF. Le président du Standard s’est ainsi confié dans l’émission télévisée ‘la Tribune’, lundi soir. Morceaux choisis.

– « Le mensonge n’est pas dans mes valeurs, donc je dirai la vérité ».

– « Quand j’ai repris le club, il y a presque deux ans, mes prédécesseurs m’avaient prévenu qu’il y aurait de bons et de moins bons moments. Nous sommes en train de restructurer le club. C’est vrai qu’un soir de défaite constitue des instants difficiles. On a parfois envie de tout remettre en cause. Mais on travaille sur du long terme ».

– « Cette saison est pourrie. On a tous des responsabilités, moi le premier. Le staff, les joueurs et les supporters aussi. Oui, les supporters avec leur attitude à Charleroi. Il s’agit d’un tournant de la saison. C’est dommageable ».

– « La décision la plus difficile est toujours de se séparer de personnes. Cela signifie qu’on a fait des mauvais choix. Puis il y a l’humain… Parfois, je regrette de ne pas prendre davantage de recul par rapport aux décisions ».

– « La meilleure décision était de racheter le Standard ».

– « Adrien Trebel est un très bon joueur, il l’a prouvé au Standard. C’est toujours plus simple de jouer dans un club en confiance. Adrien a eu une envie de partir depuis… toujours » !

– « L’agent de Gillet est intelligent et rusé. De plus, le joueur n’a plus qu’un an de contrat à Nantes. Mais nous n’avons pris aucune info à son sujet. Son agent (NDLR Mogi Bayat) a juste su faire le buzz ».

– « Il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes en situation de crise ».

– « On a gagné la Coupe l’an dernier. J’étais très content et fier. Mais c’était l’arbre qui cachait la forêt. Le Standard perdait en effet 7 millions d’euros. Il y a quelques semaines, j’ai remis 10 millions dans le club. Et ce, car je crois au Standard. J’aurais en effet pu aller me reposer sur une île au soleil ».

– « Nous rechercherons des joueurs avec une ADN Standard qui vont se battre pour les valeurs Standard et qui ont trempé dans l’ambiance Standard. Voici pourquoi nous investissons dans l’académie et dans nos jeunes ».

– « Le club a besoin de plus de stabilité. Pourquoi l’arrivée de José Jeunechamps ? Parce que nous voulons prendre du recul. Nous recevons des candidatures. Et nous ne voulons plus nous tromper. Nous prenons donc notre temps avant de choisir notre coach pour la saison prochaine. Jeunechamps est une bonne solution pour la fin de cette saison ».

– « La Pro League ? J’y déposerai ma candidature très prochainement ».