UCL et ULB: l'occupation des rectorats prolongée jusqu'à une réunion avec le ministre

L’occupation par des étudiants des rectorats de l’Université libre de Bruxelles (ULB) et de l’Université catholique de Louvain (UCL) est prolongée jusqu’à la tenue d’une réunion avec le cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur Jean-Claude Marcourt, les recteurs des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles et une délégation étudiante au sujet de la hausse du minerval pour les étudiants étrangers hors Union européenne.

Cette rencontre est appelée par la Fédération des Etudiants francophones (FEF). Le cabinet s’est déjà dit ouvert à l’organisation d’une réunion, a précisé lundi Maxime Mori, président de la FEF.

Une délégation d’étudiants a été entendue au conseil académique de l’ULB, qui s’est tenu à 16h00. Leur demande de recevoir une note chiffrée permettant d’évaluer les coûts des inscriptions des étudiants étrangers hors Union européenne a été acceptée. Elle doit leur être fournie à l’issue du conseil académique. «L’augmentation pour certains pays peu développés à 4.175 euros pour la première année d’étude est déjà problématique, mais surtout c’est la direction donnée avec un plafond à plus de 12.000 euros qu’on veut dénoncer», défend Tanguy Massin, président de l’AGL (Assemblée générale des étudiants de l’UCL).

Le recteur Yvon Englert avait remarqué que les majorations et diminutions des droits d’inscription avec le décret Paysage de 2015 et la réduction par le fédéral de l’enveloppe «Coopération au développement» de 7 à 4,5 millions d’euros vont représenter pour l’ULB une perte de subsides d’environ un million d’euros. En réponse, la FEF a décidé d’appeler à réunir l’ensemble des acteurs pour en discuter. «On prône à chaque rentrée académique un discours d’ouverture sur le monde et cela rentre en contradiction avec une telle augmentation du minerval pour les étudiants internationaux», estime Maxime Mori.

L’occupation des rectorats dure depuis vendredi midi. Une quinzaine d’étudiants se relaient pour dormir dans celui de l’ULB. Ils bloquent l’accès au personnel en journée. Une dizaine d’étudiants font de même à l’UCL. L’université ne laisse pas les étudiants se relayer, ce qui rend l’occupation plus éprouvante. L’entrée du personnel n’est pas bloquée à l’UCL.

Pour rappel, la modification du décret «Paysage» de l’enseignement supérieur votée le 16 juin dernier prévoit que l’ARES (l’Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur) soit libre de demander jusqu’à 15 fois le minerval normal aux étudiants hors Union européenne, soit 12.525 euros. L’ARES a voté le 24 mars le maintien pour l’année académique 2017-2018 du minerval maximum à 4.175 euros (5 fois le minerval normal).

Depuis la rentrée 2016-2017, l’ARES a supprimé la catégorie intermédiaire des pays en voie de développement, pour laquelle était prévu un minerval minoré à 2.758 euros. Les pays reconnus comme moins avancés par l’Organisation des Nations Unies ou ceux avec lesquels la Fédération Wallonie-Bruxelles a conclu des conventions particulières continuent à être exemptés de droits d’inscription majorés. Leurs ressortissants paient un minerval normal de 835 euros.