Un Eupenois acquitté du braquage de ses beaux-parents

Les beaux-parents du prévenu affirmaient qu’il s’était présenté armé à leur domicile le 23 décembre 2016 et les avait violentés. Les victimes affirmaient avoir été braquées d’une arme sur le visage avant de devoir remettre des fonds au prévenu. L’individu était suspecté d’avoir emporté une enveloppe de 875 euros.

Le prévenu et sa femme, la fille du couple agressé, étaient des consommateurs de stupéfiants. Le contexte des faits laissait penser que le prévenu avait commis une agression afin de se procurer de l’argent en vue de sa consommation. Mais le prévenu s’était défendu à l’audience et était parvenu à démontrer qu’il avait bien effectué des retraits d’argent sur son compte pour justifier la somme d’argent précise retrouvée en sa possession.

Sur base de ses explications et des preuves déposées à l’audience, le juge a estimé que la prévention de vol n’était pas démontrée et le prévenu a été acquitté du braquage de ses beaux-parents. Il a par contre été condamné pour des faits de violences conjugales à une peine de 75 heures de travail et à une amende de 300 euros.