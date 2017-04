François Fillon: "Je n'ai plus la légitimité pour mener" le "combat" des législatives

Le député de la 2e circonscription de Paris est arrivé 3e du premier tour de la présidentielle, avec 19,91%.

«J’ai conscience de votre désarroi, j’ai mal pour nos électeurs et nos militants. Je pense à eux, à leur colère et à leur tristesse. Ils n’ont rien à se reprocher. J’étais leur chef, j’ai été battu, je ne me dérobe pas», a déclaré M. Fillon.

En référence au scandale lié à l’emploi présumé fictif de sa femme, il estime que la «grande espérance» enclenchée par sa victoire à la primaire a été «brisée par un pilonnage intensif dont l’ampleur restera dans les annales des campagnes présidentielles».

Quant aux législatives des 11 et 18 juin, M. Fillon «persiste à penser» que la «ligne politique - cette synthèse (qu’il) s’est efforcé d’incarner entre la liberté et l’autorité, la tradition et la modernité, le patriotisme et l’Europe - répond aux attentes d’une large partie des Français».

«Le combat est désormais entre vos mains. Je n’ai plus la légitimité pour le livrer avec vous», a-t-il conclu.