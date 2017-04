L'Otan teste la chaîne de commandement de son bouclier antimissile

Cet exercice, dirigé depuis un poste de commandement installé à Ramstein, une base américaine située dans l’ouest de l’Allemagne, durera jusque vendredi, a précisé le commandement aérien allié (Aircom), lui aussi établi à Ramstein.

Son site internet publie ainsi une photo montrant une vaste salle équipée d’écrans muraux et d’ordinateurs utilisés par des militaires et par des civils recourant au «dernier outil de planification» dont dispose ce QG, l"Air Command and Control Information System» (AirC2IS).

«Cet exercice va démontrer davantage la capacité de l’Otan d’intégrer, de planifier et d’exécuter une mission complexe de défense antimissile dans le cadre de la défense de l’Alliance», ajoute l’Aircom.

L’Otan a déclaré en juillet dernier la «capacité opérationnelle initiale» de son bouclier antimissile, destiné à protéger le territoire de ses pays membres européens et leur population de tirs de missiles balistiques venant, par exemple, d’Iran.

Lancé en 2010, le projet de bouclier antimissile de l’Otan, basé essentiellement sur la technologie américaine, vise le déploiement progressif d’intercepteurs de missiles et de puissants radars dans l’est de l’Europe et en Turquie.

Un site de missiles intercepteurs de type SM-2, installé à Deveselu, dans le sud de la Roumanie, a été déclaré officiellement opérationnel en mai 2016, après le déploiement de quatre navires américains dotés du système de défense antimissile Aegis à Rota, en Espagne. Le Danemark et les Pays-Bas équipent leurs frégates de nouveaux radars et les États-Unis ont lancé en Pologne la construction d’un deuxième site d’interception terrestre, qui devrait être opérationnel d’ici à 2018.