Philippe Albert n'est pas tendre avec les Rouches: "Le Standard doit faire la grande lessive au sein de son effectif"

« Jeunechamps succède à Jankovic et rien ne change : le problème ne vient pas du coach mais du club, en crise totale. Et, bien sûr, des joueurs. Le Standard en a déjà utilisé 41 cette saison et va devoir faire une grande lessive, pour ne garder que ceux qui ont vraiment envie de se battre pour ce maillot. Dans le football, comme dans la vie, si tu ne saisis pas ta chance, tu dois aller voir ailleurs. Le Standard actuel me fait un peu penser à l’Anderlecht des deux dernières saisons, mais le Sporting a su réagir en grand club qu’il est, pour faire les bons choix. au Standard de faire la même chose car on ne peut pas imaginer une troisième saison d’affilée sans Playoffs 1 ! En attendant, c’est proprement scandaleux de voir les Rouches à la dernière place des Playoffs 2, avec le potentiel qu’il a. On attend un sursaut d’orgueil mais quand on voit autant de joueurs non concernés… Sa et Belfodil, leur avenir n’est pas au standard mais je ne comprends pas qu’ils n’essaient pas au moins de se montrer pour se signaler à d’autres clubs… »

