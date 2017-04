Météo: la nébulosité augmentera en cours de journée, temps variable mercredi

Le temps sera généralement sec lundi, mais un peu de bruine restera possible sur l’extrême nord du pays, selon les prévisions de l’IRM. Le ciel restera nuageux au nord-ouest et légèrement à partiellement nuageux ailleurs. La nébulosité augmentera toutefois en cours de soirée.

Les maxima oscilleront entre 10° en Ardenne et 14° dans le centre, sous un vent d’ouest modéré voire assez fort à la Côte. La nébulosité augmentera en cours de journée et soirée, suivie de légères pluies à partir du nord-ouest. Les minima seront compris entre 3° en Ardenne et 6° au littoral et dans l’extrême sud du pays.

Mardi, le temps sera variable, avec une alternance de périodes de giboulées et d’éclaircies. Les températures seront plus fraîches, puisque les maxima ne dépasseront pas 6° en Ardenne et 9 ou 10° dans le centre. Les éclaircies se feront plus larges en soirée. Le mercure chutera par contre à -4° en Ardenne, tandis qu’il atteindra à peine 0° en Campine et 3 ou 4° au nord-ouest.

Des averses seront de retour mercredi matin, principalement sur le nord-ouest, avant de se généraliser à l’ensemble du pays. Elles pourront avoir un caractère hivernal, avertit l’IRM. Les maxima s’échelonneront entre 10 et 11° en plaine et 6 et 9° en Ardenne. Le vent de nord à nord-ouest sera faible à modéré et se renforcera dans l’après-midi. Des rafales de 50 km/h ne sont pas exclues à la mer.

Le temps sera encore instable jeudi, avec un risque de coup de tonnerre. Les maxima seront ensuite plus doux dès le week-end, de l’ordre de 15° samedi et 17° dimanche dans le centre du pays.