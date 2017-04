Namur: 2.000 personnes au Saint-Louis Festival (vidéos)

Ces vendredi et samedi, le Saint-Louis Festival a eu lieu. Ce petit festival namurois organisé par l’Institut Saint-Louis, a réuni une affiche impressionnante.

Découvrez toutes les photos dans notre nouvelle édition digitale.

Parmi les artistes, le public a pu applaudir le groupe namurois « La Vierge du Chancelier Rolin », qui s’est formé à l'Institut St Louis. Mais aussi les groupes de cover dont Cover Plays U2, ainsi que le groupe de rap belge « La Smala », Romeo Elvis et les Banging Souls.

Sur les deux jours, la 8 e édition du festival a accueilli 2.000 visiteurs, bravant cette météo hivernale. « On ne pensait pas qu’il y aurait autant de gens. Même si on espère qu’il y en aura toujours plus », explique Jean-Marie Wenin, le fondateur du festival. « Ce vendredi, la soirée était super bien. Ce samedi, c’était différent mais tout autant réussi. Je pense que tout le monde s’est bien amusé. Pour La Smala et Romeo Elvis, il y avait une super ambiance. »

Ce vendredi, lorsque le DJ belge Henri PFR, âgée de 20 ans, a joué son premier tube « Until The End », le public chantait en chœur. « C’était une tuerie ! Les Namurois sont incroyables ! Je ne vais pas le cacher, j’étais très fatigué en venant ici car je n’ai pas dormi la nuit dernière. Je ne savais pas comment j’allais tenir le coup mais au final, les gens m’ont donné tellement d’énergie que je n’ai pas du tout senti la fatigue. C’était juste trop bien ! », explique Henri.

Malgré son jeune âge, il a déjà joué sur de grosses scènes. Le 29 juillet prochain, il sera d’ailleurs sur la scène de l’un des plus grands festivals du monde : Tomorrowland, chez nous, à Boom. En mars dernier, il était d’ailleurs à Miami, à l’Ultra Music Festival aux côtés de DJs de renom comme Dj Snake, The Prodigy ou encore Tiësto. « À force de jongler avec les différences de température, je suis un peu malade. »

Namur a une place spéciale dans le cœur de l’artiste. « Les patrons du bar des Poules à Lier, sont des amis. Ce sont les premiers qui ont cru en moi et qui m’ont booké il y a maintenant 4 ans. C’était au Caméléon. (NDLR : L’actuel Melting Pot). »

Le 5 mai, le DJ sortira son nouveau single, intitulé « Flames ». Il l’a joué pour la première fois au Saint-Louis festival. « J’ai assez de morceaux pour faire un album, mais j’ai envie de prendre mon temps et de continuer à me construire. Je n’ai pas de plan de carrière particulier. Je veux juste pouvoir vivre de musique, faire ce que j’aime et de partager ma musique, avec les gens. Pour moi, le principal, c’est de voir les gens en vrai. Sur internet, ça reste un chiffre. Quand tu vois que les gens chantent ton morceau, il n’y a rien de plus jouissif que ça. »

À la fin du concert, le jeune DJ originaire du Brabant wallon a été assailli de groupies. La sécurité avait même du mal à les maîtriser. Mais Henri PFR répondait à leurs demandes de selfie avec enthousiasme. « Elles m’ont offert une peluche. Elles sont trop mignonnes. Je ne vais pas le cacher, c’est bizarre car pour moi, je n’ai pas changé. C’est fou de voir qu’on me demande des photos et qu’on m’offre des choses car je trouve que je ne le mérite pas », conclut le DJ.

Photos et vidéos : Vincent Lorent