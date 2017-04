Incendie dans les bois du Staneux à Spa (+vidéo)

Rédaction en ligne

Ce lundi, peu après 11 heures, les pompiers de la zone Hoëgne-Vesdre et Plateau ont été appelés pour un incendie dans les bois du Staneux à Spa. Il s’agit d’un important feu de broussailles à hauteur du pavillon Félix Bernard, situé la Heid de Spa, non loin de la Clémentine qui est un bâtiment classé. Le dispositif mis en place par les pompiers est impressionnant car des hommes de Spa, Theux, Verviers et Limbourg sont actuellement sur place.