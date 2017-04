Classement ATP: David Goffin retrouve le top 10 après sa belle performance à Monte-Carlo

David Goffin était entré une première fois dans le top 10 mondial -une première pour un joueur belge - en février, après sa finale à Rotterdam. Il avait ensuite reculé jusqu’au 14e rang, mais ses bons résultats sur la terre battue de Monte Carlo lui ont permis de dépasser Jo-Wilfried Tsonga, Grigor Dimitrov et Thomas Berdych pour retrouver le top 10.

Le Liégeois, qui est 4e à la Race (classement qui prend en compte les résultats de l’année) a atteint les demi-finales pour la première fois de sa carrière les demi-finales du Masters 1000 de Monte Carlo, après avoir battu Novak Djokovic en quarts de finale. Il a ensuite été sorti en demi-finales par l’Espagnol Rafael Nadal, qui a remporté le tournoi pour la 10e fois dimanche.

Devenu le joueur le plus titré sur terre battue avec 50 titres sur l’ocre, Nadal se hisse dans le top 5, en passant de la 7e à la 5e position. Devant lui, le quatuor de tête reste inchangé: le Britannique Andy Murray devance le Serbe Novak Djokovic et le Suisses Stan Wawrinka et Roger Federer.

Second Belge dans le top 100, Steve Darcis recule de la 51e à la 53e place. Il disputera cette semaine le tournoi de Budapest, tandis que Goffin sera à Barcelone.

Ruben Bemelmans est 133e (+1), Arthur De Greef 134e (+1), Kimmer Coppejans 171e (+3) et Joris De Loore 198e (+2).