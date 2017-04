Dimanche électoral en France: les déclarations et réactions politiques qu'il ne fallait pas manquer

Marine Le Pen : « Ce résultat est historique, la première étape est franchie »

Marine Le Pen, qualifiée pour le second tour de l’élection présidentielle face à Emmanuel Macron, a jugé dimanche le résultat du premier tour « historique », indiquant qu’une « première étape est franchie ». Le second tour sera le choix entre « la grande alternance » et « la dérégulation », a-t-elle affirmé dans une déclaration de moins de cinq minutes prononcée depuis son fief d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).

Selon les estimations de plusieurs instituts de sondages, Emmanuel Macron est arrivé en tête (23-24 %) devant la candidate FN (21,6-23 %).

« Vous avez reposé sur moi désormais la responsabilité immense de la défense de la nation française, de son unité, de sa sécurité, de sa culture, de sa prospérité et de son indépendance », a encore affirmé Mme Le Pen, exprimant sa « plus profonde gratitude » à ses électeurs.

Selon elle, les Français devront désormais choisir entre « une dérégulation totale, sans frontières et sans protections », et « la France, des frontières qui protègent nos emplois, notre pouvoir d’achat, notre sécurité, notre identité nationale ».

La « grande alternance » qu’elle propose est celle qui mettra au pouvoir « d’autres politiques, d’autres visages », a-t-elle encore affirmé.

Attaquant Emmanuel Macron, elle a estimé que « ce n’est évidemment pas avec l’héritier de François Hollande et de tous les échecs de ce quinquennat catastrophique que cette alternance tant attendue viendra ».

La candidate du Front national a lancé « un appel » aux « patriotes sincères » pour « sortir des querelles périmées, des a priori et des ressentiments ».

Poutou n’appelle pas à voter Macron qui « n’est pas un rempart contre le FN »

Philippe Poutou, candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) à l’élection présidentielle, s’est abstenu dimanche d’appeler à voter pour Emmanuel Macron au second tour, jugeant que le candidat d’En Marche ! n’était « pas un rempart contre le FN » : « Dimanche 7 mai, beaucoup voudront faire barrage au FN en votant Macron. Nous comprenons la volonté de rejeter le danger mortel pour tout progrès social et pour l’ensemble des droits, tout particulièrement pour les populations immigrées et d’origine immigrée, que représenterait l’arrivée au pouvoir de Marine Le Pen », a estimé le candidat du NPA dans un communiqué.

Mais « ce sont bien les politiques d’austérité et sécuritaires, en particulier quand c’est la prétendue gauche de gouvernement qui les a portées, qui restent la cause de la montée du FN et de ses idées nauséabondes », a-t-il ajouté.

C’est pourquoi « pour faire reculer durablement ce péril, il n’y a pas d’autre solution que de reprendre la rue, contre l’extrême droite, mais aussi contre toutes celles et ceux qui, comme Macron, ont mis en place ou veulent imposer des mesures antisociales », a-t-il ajouté, précisant dans un communiqué que « le NPA et ses militants se joindront aux manifestations contre le FN ».

« Au soir de ce premier tour, l’avenir reste bien à la contestation de ce système, toutes et tous ensemble », a ajouté Philippe Poutou, en soulignant le « gouffre » qui « sépare de plus en plus la population d’un système politique qui ne nous représente pas ».

François Fillon votera Emmanuel Macron

François Fillon a reconnu dimanche soir sa défaite face à des « obstacles trop nombreux et trop cruels », après son élimination dès le premier tour de l’élection présidentielle : « Cette défaite est ma défaite », a dit le candidat de la droite, en admettant : « malgré tous mes efforts et ma détermination, je n’ai pas réussi à vous convaincre ». Évoquant « des obstacles sur (sa) route trop nombreux et trop cruels », il a affirmé « qu’un jour la vérité sera faite sur cette élection ». François Fillon a aussi annoncé dimanche soir qu’il voterait pour Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle, estimant qu’il n’y « a pas d’autre choix que de voter contre l’extrême droite » : « L’abstention n’est pas dans mes gènes. (…) Il n’y a pas d’autre choix que de voter contre l’extrême droite. Je voterai pour Emmanuel Macron ».

François Baroin : la primaire « a affaibli en profondeur » la droite

François Baroin (LR), membre de l’équipe de campagne de François Fillon, a estimé dimanche que la primaire avait « affaibli en profondeur » la droite, ajoutant que de « nombreuses erreurs » avaient été commises durant la campagne : « Je pense que cette affaire de primaire, qui n’est pas la nature de la droite et de l’histoire gaulliste, a affaibli en profondeur le parti. »

Benoît Hamon reconnaît une sanction « historique » pour le PS et appelle à voter Macron

Benoît Hamon, le candidat PS à la présidentielle éliminé dès le premier tour, a reconnu dimanche une sanction « historique » pour le PS et appelé à voter pour Emmanuel Macron afin de « battre le plus fortement » possible Marine Le Pen : « Cet échec est une profonde meurtrissure, je mesure la sanction historique, légitime, que vous avez exprimée envers le parti socialiste », a-t-il ajouté, estimant toutefois que « la gauche n’est pas morte ». Il a appelé à voter pour le candidat d’En Marche ! « même si celui-ci n’appartient pas à la gauche et n’a pas vocation à la représenter demain. Je fais une distinction claire, totale, entre un adversaire politique et une ennemie de la République ».

Jean-Luc Mélenchon appelle à la « retenue » sur les estimations données

Le candidat de la « France Insoumise » a expliqué également qu’il ne souhaitait pas s’exprimer avant 22 heures.

Marion Maréchal-Le Pen : « Une victoire historique pour les patriotes et les souverainistes »

La qualification de Marine Le Pen pour le second tour de l’élection présidentielle est une « victoire historique des patriotes et des souverainistes », a estimé dimanche soir sa nièce Marion Maréchal-Le Pen, satisfaite d’un « clivage clair » avec l’autre qualifié Emmanuel Macron. « Cela fait 15 ans qu’il n’y avait pas eu de candidat souverainiste qui soit parvenu au deuxième tour », a rappelé la députée FN du Vaucluse, évoquant « une grande victoire idéologique ». Marion Maréchal-Le Pen a présenté le candidat d’En Marche ! comme celui qui « s’assume un peu comme la synthèse de ce fameux centre droit, centre gauche, libre échangiste, pour plus d’intégration européenne, pour un gouvernement de la zone euro, pour plus d’immigration et de l’autre quelqu’un qui défend la nation, la souveraineté, l’identité, une immigration réduite et régulée ». « Les Français vont avoir maintenant un choix limpide pour eux et je suis convaincue que beaucoup de ceux qui ne voient pas leur candidat qualifié pour le deuxième tour vont maintenant se tourner vers nous », a-t-elle également affirmé.

Alain Juppé appelle à voter Macron contre « l’extrême droite qui conduirait la France au désastre »

Alain Juppé, candidat malheureux à la primaire de la droite pour l’élection présidentielle, a appelé dimanche soir depuis sa mairie de Bordeaux à voter au second tour pour Emmanuel Macron (En Marche) afin de contrer l’extrême droite de Marine Le Pen. « Sans hésiter, je choisis ce soir d’apporter mon soutien à Emmanuel Macron dans son duel avec l’extrême droite, une extrême droite qui conduirait la France au désastre », a déclaré le maire LR de Bordeaux, qui a toujours refusé le « ni-ni » face au Front national. « Je salue le combat de François Fillon », a expédié d’une phrase son rival malheureux à la primaire, qui n’avait soutenu que du bout des lèvres le candidat de la droite.