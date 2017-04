Real Madrid - FC Barcelone : Lionel Messi et le Barça relancent le championnat en dominant le Real (2-3)

Lionel Messi, auteur de ses 499e et 500e buts avec le FC Barcelone, a renversé à lui tout seul le Real Madrid (3-2) dans le Clasico du Championnat d’Espagne, permettant au club catalan de reprendre les commandes à cinq journées de la fin. L’attaquant argentin a frappé deux fois (33e, 90e+2) et Ivan Rakitic une fois (73e) pour arracher la victoire face à un Real qui a marqué par Casemiro (28e) et James Rodriguez (86e) et achevé la rencontre à dix après l’exclusion de Sergio Ramos (78e).

Le Barça (1er, 75 pts) en profite pour doubler l’équipe de Zinédine Zidane (2e, 75 pts, un match de moins) à la différence de buts particulière.