Floreffe et Lisogne-Thynes champions

Ce week-end a apporté les titres de champion de P3A et P3C namuroise. Floreffe, vainqueur facile de Wartet, a profité du faux pas de Jambes contre Bossière (1-1) pour coiffer les lauriers de Troisième Provinciale A lors de l’avant-dernière journée de championnat. En Troisième Provinciale C, il était attendu et il est tombé ce dimanche à Lisogne-Thynes (succès 2-1 contre Eprave). Les Dinantais sont champions et remontent en Deuxième Provinciale.