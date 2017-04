Liège-Bastogne-Liège : voici la situation de course à quelques kilomètres de l'arrivée

En début de course, une échappée de 9 coureurs s’était rapidement détachée, jusqu’à compter une avance de plus de 8 minutes. Elle ne comptait dans ses rangs aucun favori, et Bart de Clercq (Lotto-Soudal) y était le seul représentant belge.

Ensuite, un deuxième groupe, composé de 7 coureurs, avait pris en chasse les échappés. Parmi eux se trouvaient quelques outsiders, comme Carlos Betancur, Alessandro de Marchi ou Gianluca Brambilla.

L’un des échappés matinaux, le Français Anthony Perez (Cofidis), est ensuite parti seul. À 20 bornes de l’arrivée, il comptait une trentaine de secondes d’avance.