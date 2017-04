Tentative de meurtre à Grâce-Hollogne: mandat d'arrêt requis à l'encontre du mari d'Angélique, un certain Piotr (28 ans)

Les policiers et secouristes ont été appelés à intervenir, samedi en fin d’après-midi, dans une propriété située le long de l’avenue de la Gare, à Grâce-Hollogne. Ils ont été alertés par un riverain qui avait entendu des cris et des coups de feu. Dans l’habitation gisait une femme née en 1991, atteinte d’une balle à la gorge et d’une seconde au bras.

Grièvement blessée, la victime a été transportée à l’hôpital, où son pronostic vital est engagé. Avant d’être transportée, la jeune femme a dénoncé son mari Piotr, né en 1989, comme étant l’auteur des tirs. Celui-ci a été interpellé et aussitôt privé de liberté. Un juge d’instruction a été saisi du dossier, a-t-on appris dimanche matin auprès du parquet liégeois. Un mandat d’arrêt du chef de tentative de meurtre devrait être délivré à l’encontre du suspect.