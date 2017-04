Le tout Namur a dit adieu à l'abbé Paul Malherbe

L.M.

Ils étaient nombreux les Namurois venus dire adieu à l’abbé Paul Malherbe dans l’église Saint-Loup, où a eu lieu son enterrement vendredi matin. Mardi dernier, le célèbre prêtre des messes en wallon a tiré sa révérence. Tout le monde se souviendra de lui pour son humour décapant et ses références à la vie politique dans ses sermons. C’était avant tout un homme église, et la messe de funérailles, agrémentée de témoignages poignants, aura duré plus de 2h30.