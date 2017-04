Plusieurs innovations à découvrir aux portes ouvertes du Solvent à Verviers

La ville de Verviers et l’Institut du Patrimoine Wallon (IPW) ont décidé récemment de racheter l’ancien site industriel du Solvent. Ce qui va permettre de sauver les anciennes machines textiles restaurées, mais aussi de créer un véritable Pôle d’archéologie industrielle pour la Wallonie. Tout ça sera visitable le samedi 29 avril prochain, lors d’une journée portes ouvertes qui promet plusieurs innovations : on pourra y découvrir en plus trois machines d’imprimerie et l’ancien bureau du directeur, ainsi qu’assister à des concerts.

La Ville de Verviers et la Région wallonne, via l’Institut du Patrimoine wallon (IPW), ont récemment décidé d’acquérir conjointement l’ancien site industriel du Solvent, rue de Limbourg, 145 à Verviers, mis en vente par Traitex, et d’en faire un véritable « Pôle d’archéologie industrielle » en Wallonie. En plus d e la formidable collection d’anciennes machines textiles rénovées par des passionnés et de l’ensemble de cuves et de machines à vapeur du Solvent, on y installera ultérieurement la collection de machines d’imprimerie réunie jadis par la famille Casterman (propriété de l’IPW), ainsi que la collection de moules des anciennes cristalleries du Val St-Lambert (propriété de la Sogepa).

Pour la première fois depuis cette annonce, les bénévoles du Comité scientifique d’Histoire verviétoise (qui s’occupent du site depuis 2003) organisent une nouvelle journée portes ouvertes sur les lieux, ce samedi 29 avril de 10 à 17 heures, avec entrée libre.

Sur le plan des collections à visiter, librement ou sous la conduite de membres du Comité scientifique, on annonce à l’étage du bâtiment principal un nouveau circuit de découverte de la fabuleuse collection d’anciennes machines textiles, la reproduction d’anciennes publicités de constructeurs verviétois de machines et la présence de panneaux indicatifs pour chacune d’elles.

Au rez-de-chaussée du bâtiment, l’Institut du patrimoine a déjà procédé à l’installation de trois machines d’imprimerie offertes par l’ancienne imprimerie Leens et présentera une préfiguration de l’installation prochaine des machines de la collection Casterman.

Dans l’ancienne installation de nettoyage des laines à l’arrière du bâtiment principal, majestueuse cathédrale de conduites à vapeur, des panneaux explicatifs sur le circuit du « solventage » seront installés à proximité des cuves et des machines à vapeur en place depuis 1899.

En outre, pour la toute première fois, le bâtiment des anciens bureaux de l’usine (qui devrait accueillir la collection de moules de cristallerie du Val St-Lambert) sera également visitable.

Enfin, les visiteurs pourront aussi apprécier les remarquables photographies des « bijoux industriels verviétois » réalisées en 2016 par l’ASBL Meta-morphosis, qui seront exposées pour la première fois sur le site qui leur a servi de modèle.

Sur le plan des animations, en plus de l’habituelle vente d’ouvrages patrimoniaux par l’IPW, il y aura la présence d’un « Food Truck » entre 11 et 14 h, mais surtout plusieurs concerts gratuits organisés par le Centre culturel au rez-de-chaussée du bâtiment, dans l’ancienne halle où étaient stockées les balles de laine avant leur traitement (et où s’installera plus tard la réserve de machines d’imprimerie). Le programme : à 10 heures et 13 heures, des prestations dansées (mime) par Patrick Outers ; à 14 heures un concert pour enfants par Jackylou et les Enjoliveurs ; et à 16 heures un concert de hip-hop électro de Plan C.