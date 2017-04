Afghanistan: au moins 100 tués et blessés dans l'attaque d'une base militaire par les talibans

«Les insurgés talibans ont lancé une attaque coordonnée contre la base militaire où la majorité des soldats étaient réunis pour la prière, faisant au total plus de 100 morts et blessés parmi les forces armées», a annoncé le ministère dans un communiqué. Il s’agit du premier bilan officiel de source afghane depuis la fin de l’attaque vendredi soir, perpétrée par une dizaine d’assaillants lourdement armés pendant cinq heures au moins.

Un officier à l’intérieur de la base ciblée, celle du 209è Corps d’armée aux abords de Mazar-è-Charif, la capitale du nord, a pour sa part rapporté samedi matin à l’AFP un bilan de «150 tués et des dizaines de blessés», au terme d’un assaut perpétré par dix assaillants pendant plus de cinq heures.

«Je suis à l’intérieur de la base et je pense que 150 soldats ont été tués et des dizaines blessés. Il s’agissait de jeunes recrues venues pour s’entraîner, qui arrivaient des provinces du Badakhshan et de Takhar dans le nord-est du pays», a raconté cet officier sous couvert d’anonymat. Si ce bilan était confirmé, il ferait de cette attaque la plus meurtrière conduite en Afghanistan, contre des civils ou des militaires.

Un assaut à l’heure de la prière

Vendredi soir, un porte-parole américain refusant d’être cité avait annoncé «plus de 50 soldats» afghans tués dans cet assaut. Le ministère de la Défense ne donne aucun détail sur le déroulé de l’opération. Il avait précédemment indiqué que sur les dix assaillants, sept ont été tués par les forces armées, deux ont déclenché leurs charges explosives et un a été arrêté.

L’assaut a commencé en début d’après-midi, à l’heure de la prière du vendredi. «Ils étaient dix», a confirmé l’officier joint dans la base: «Les assaillants sont arrivés à bord de Humvees et de camions de l’armée afghane et portaient des uniformes militaires.» «C’était l’heure de la prière dans la mosquée de la base , ce qui implique que les victimes étaient désarmées», a-t-il ajouté.

Selon le général américain John Nicholson qui commande l’opération de l’OTAN Resolute Support, les soldats ont été attaqués dans la mosquée pendant la prière et d’autres au réfectoire de la base. C’est l’intervention des forces spéciales afghanes qui a mis fin au carnage en début de soirée, a-t-il précisé.

Les talibans qui réclament le départ de toutes les troupes étrangères d’Afghanistan avaient rapidement revendiqué l’opération dans un communiqué vendredi, assurant avoir fait «des dizaines de morts».