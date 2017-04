Verviers: la maison de l'Equipe SOS Enfants Parents détruite dans un incendie (vidéo)

À part le bureau d’accueil au rez-de-chaussée, tout est détruit dans cet immeuble au nº 62 de la rue Peltzer de Clermont. La cage d’escalier est calcinée, la toiture percée… Et ne parlons même pas du bureau de la directrice à l’entresol, où a démarré l’incendie : il n’en reste rien.

« L’appel a été donné un peu après 5 h 30, explique l’état-major des pompiers de Verviers. Des hommes du feu des casernes de Verviers et Pepinster se sont rendus sur les lieux. Le feu a ravagé un bureau et la cage d’escalier, mais les dégâts sont très importants à cause de la fumée et de l’importante chaleur dégagée par l’incendie. »

Heureusement, il n’y a aucun blessé, l’immeuble n’abrite que l’ASBL. Le feu est a priori d’origine accidentelle. Le bâtiment voisin, qui abrite la maison de l’énergie du CPAS de Verviers, a été légèrement touché.

Mais le bâtiment est complètement détruit. La directrice et ses équipes cherchent activement un autre bâtiment pour héberger les 11 employés de l’ASBL, qui s’occupent chaque année de 90 enfants maltraités.

