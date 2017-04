Profitez du temps sec ce week-end, d'intenses giboulées sont de retour dès mardi!

Samedi, il fera très nuageux avec une zone de faibles pluies qui traversera notre pays du nord au sud. Le temps deviendra plus sec à partir du nord et on retrouvera quelques timides éclaircies dans le courant de l’après-midi.

Il fera très frais ce samedi avec des maxima de 6 degrés en Ardenne à 10 ou 11 degrés seulement en plaine. Le vent sera modéré de secteur nord, annonce l’IRM. Durant la nuit, il fera sec et le ciel sera partiellement nuageux. Minima entre 0 degré en Hautes Fagnes et 6 degrés à la mer. Le vent sera faible de nord à nord-ouest.

Dimanche, quelques éclaircies alterneront avec des périodes très nuageuses. Il fera pratiquement sec. Les maxima seront compris entre 6 et 9 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 10 et 12 degrés ailleurs. Le vent sera faible ou parfois modéré de secteur nord, devenant faible de direction variable en soirée.

Lundi, le temps restera sec sous un ciel partiellement nuageux. Les maxima pourront atteindre 13 ou 14 degrés dans le centre du pays. Durant la nuit de lundi à mardi, le ciel se couvrira et il s’ensuivra de la pluie à partir du nord. Mardi, une zone de pluie traînera sur le pays. Par la suite, les précipitations pourront prendre un caractère hivernal en Hautes Fagnes.

Mercredi et jeudi, le temps deviendra variable avec parfois d’intenses giboulées et un risque de coup de tonnerre. Les maxima ne dépasseront pas 10 degrés.