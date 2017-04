80 voitures d'exception aux enchères à Spa: parmi les modèles mis en vente, les voitures d'Enzo Ferrari et Françoise Sagan

Ysaline Fettweis

Les 6 heures de Spa-Francorchamps, c’est pour les 4, 5 et 6 mai sur le plus beau circuit du monde. Originalité cette année avec une exposition inédite de 80 voitures d’exception accessible gratuitement au public avant et après leur mise en vente aux enchères. Des modèles entre 1928 et 2003 seront à vendre avec quelques perles dont la 1 re Ferrari 250 GTE utilisée par Enzo Ferrari lui-même et la voiture préférée de l’écrivaine Françoise Sagan.