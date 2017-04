Opération anti-terroriste: 5 arrestations à Molenbeek, Ganshoren et Roosdaal

Dans le cadre d’un dossier de terrorisme du parquet fédéral, la police judiciaire fédérale de Bruxelles a mené dans la nuit de jeudi à vendredi quatre perquisitions à Molenbeek-Saint-Jean, Roosdaal et Ganshoren à la demande d’un juge d’instruction spécialisé en matière de terrorisme à Bruxelles.

Cinq personnes ont été placées en garde à vue à l’issue de perquisitions effectuées dans la nuit de jeudi à vendredi en région bruxelloise dans le cadre d’un « dossier de terrorisme » sans liens avec les attentats de Paris, Bruxelles ou des Champs-Elysées, a indiqué le parquet fédéral belge.

Deux perquisitions ont eu lieu dans la commune bruxelloise de Molenbeek, une dans la localité voisine de Ganshoren et la quatrième à Roosdaal, à l’ouest de la capitale belge, a précisé le parquet dans un communiqué.

« Deux armes de poing, un gilet pare balles, des munitions et des stupéfiants (cannabis) ont été trouvés », selon la même source.

« Au total, cinq personnes ont été emmenées pour audition. Le juge d’instruction décidera dans le courant de la soirée ou demain de leur maintien éventuel en détention. Les personnes en question sont soupçonnées d’avoir participé aux activités d’un groupe terroriste », poursuit le texte.

Ce dossier est « totalement distinct des dossiers concernant les attentats de Paris du 13 novembre 2015, de Bruxelles/Zaventem du 22 mars 2016 ou de l’attentat du 20 avril dernier à Paris » sur les Champs-Elysées, a souligné le parquet fédéral, qui se refuse à donner d’autres précisions « dans l’intérêt de l’enquête ».

Depuis les attentats de Paris, puis ceux de Bruxelles, la Belgique reste au « niveau 3 de menace », sur une échelle de 4, ce qui signifie que celle-ci reste « possible et vraisemblable ».

Il ne se passe guère de semaine sans opérations et descentes de police. Et des militaires continuent de patrouiller dans les grandes villes du pays et à sécuriser les sites sensibles.