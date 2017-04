Voiture dans le canal: la conductrice décédée

Une jeune conductrice, O.D. Âgée de 21 ans a perdu la vie après la chute de sa voiture, jeudi soir, dans le canal de Willebroeck, au quai de Heembeek à Laeken.

Tous les éléments d’enquête dont des images, témoignages, constatations sur place notamment, confirment la thèse de l’accident et excluent l’intention criminelle, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles.

La police locale a été appelée jeudi vers 20h50 pour une voiture tombée dans le canal à Laeken. Vers 23h ce jeudi soir, la porte-parole de la police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles Ilse Van de Keere confirmait l’accident. Deux jeunes femmes de 21 ans se trouvaient à bord du véhicule au moment des faits.

Une erreur humaine

Pour une raison encore inconnue, la conductrice a perdu le contrôle de sa voiture et cette dernière s’est retrouvée dans le canal.

D’après les premières informations ce jeudi qui restent à confirmer, la conductrice se serait trompée de pédale. Au lieu de freiner, elle aurait accéléré.

La passagère a pu être sauvée par un homme âgé de 23 ans qui a plongé dans l’eau pour porter secours aux victimes.

La jeune femme et son sauveur ont été acheminés à l’hôpital en état d’hypothermie mais leurs jours ne sont pas en danger.

Les pompiers sont intervenus pour libérer la conductrice du véhicule et la transférer à l’hôpital le plus proche, où elle est décédée plus tard dans la soirée.