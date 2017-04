Le député Christian Van Eyken, inculpé de meurtre, va devoir passer devant le tribunal

Christian Van Eyken et sa collaboratrice Sylvia B. sont tous les deux inculpés pour l’assassinat du mari de cette dernière. Début 2016, le parlement flamand avait décidé de lever une première fois l’immunité parlementaire de M. Van Eyken dans le cadre de cette enquête.

Marc Dellea, âgé de 45 ans, avait été retrouvé mort le 8 juillet 2014 dans son appartement à Laeken. Il avait reçu une balle dans la tête. Sylvia B., l’épouse de la victime, avait été arrêtée seule dans un premier temps. Le nom du député est ensuite apparu dans le dossier et M. van Eyken a été inculpé à son tour. Sylvia B. et la victime étaient en effet sur le point de divorcer et la collaboratrice entretenait une liaison avec le député.

Quelques mois plus tard, Christian Van Eyken a vu son immunité parlementaire levée une deuxième fois, pour une affaire de faits d’escroquerie et de faux. L’audience pour ce procès est prévue le 24 avril prochain.