Bruxelles: une déséquilibrée pousserait des gens sur les rails du métro

Interrogée par RTL, la porte-parole de la Stib a déclaré que le « service de sécurité, qu’il soit en station ou devant les caméras au dispatching est au courant. »

Les services de sécurité de la Stib seraient déjà intervenus plusieurs fois pour isoler cette dame des autres usagers. La rumeur a enflé suite à la mésaventure d’une jeune fille, qui s’est également confiée à RTL. « Je marchais avec ma mère dans le métro et on voit une femme sur le côté, habillée en noir. Elle avait l’air malade. On va pour l’aider et la femme attrape ma mère et la pousse pour la faire tomber dans les rails. Elle la tape et elle crie comme une folle. Plusieurs personnes ont dû intervenir. Elles m’ont dit que quelques minutes avant, elle avait tapé une femme qui avait voulu l’aider et qu’elle disait de grosses insultes », peut-on lire. Il semblerait donc que cette dame ne cherche pas systématiquement à pousser des gens, mais que son comportement a de quoi inquiéter les navetteurs qui utilisent le métro quotidiennement.