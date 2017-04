Europa League: suivez le tirage au sort des demi-finales en direct

Manchester United, le Celta Vigo, l’Ajax et Lyon se disputeront une place en finale. Suivez le tirage en direct.

Exit Genk et Anderlecht, il ne reste plus de club belge en demi-finale de l’Europa League. Manchester United fait office de favori, mais le Celta, l’Ajax et Lyon sont conscients qu’ils ne sont qu’à trois matches d’une qualification pour la Ligue des Champions.

Suivez ci-dessous le tirage au sort des demi-finales. Celles-ci se tiendront les 4 et 11 mai prochains.