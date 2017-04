Meurtre de Valentin Vermeesch: aucun avocat n'a demandé la remise en liberté de son client

La décision de prolonger la mise sous mandat d’arrêt d’un mois sera rendue ce vendredi après-midi. Aucun des avocats des quatre jeunes n’a demandé la mise en liberté de son client.

Trois d’entre-eux sont inculpés de meurtre et de tortures. Dorian, qui a dénoncé les faits, n’ayant pas évoqué la torture, n’est inculpé que de meurtre mais «il est clair que son inculpation sera requalifiée en ce sens comme pour les autres», indiquent maîtres Mallants et Toller, respectivement avocats de Loïck et de Alexandre.

Le cinquième tortionnaire est, lui, mineur, et il a été placé en IPPJ (Institut de protection de la jeunesse) pour une durée de trois mois.

Ces cinq jeunes avaient torturé puis jeté dans la Meuse, les mains menottées, Valentin Vermeesch.