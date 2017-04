«Aucun lien entre Paris et nous», selon le parquet fédéral et Jan Jambon

Le ministre de l’Intérieur Jan Jambon estime qu’il n’y a pas de lien entre l’attentat des Champs-Elysées et la Belgique. C’est ce qu’il a tweeté, ce vendredi matin : « Pour l’instant, aucun lien entre Paris et nous ».

Le parquet fédéral dément tout lien entre la Belgique et l’attaque terroriste qui a eu lieu sur les Champs-Elysées. «L’enquête est en cours. Nous pouvons seulement dire que l’auteur est français», a fait savoir Jan Jambon. « Nous n’avons aucune information sur un lien avec la Belgique. Cette situation est étudiée. (…) Hier soir, cette idée était évoquée, mais l’homme s’est rendu et cela ne semble plus être le cas », dit le ministre de l’Intérieur.

Il rappelle aussi que l’homme dont la photo avait circulé dans la soirée de jeudi s’est présenté dans un commissariat anversois et a nié toute rapport avec les événements parisiens.