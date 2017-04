Un policier a été tué et deux autres blessés dans une fusillade ce jeudi soir à Paris sur les Champs-Elysées: un assaillant a été abattu (vidéos)

Un policier a été tué et deux autres blessés jeudi soir lors d’une fusillade sur la célèbre avenue des Champs-Elysées à Paris, dont l’auteur a été abattu, a-t-on appris de sources concordantes, à trois jours du premier tour de l’élection présidentielle.

La section antiterroriste du parquet de Paris s’est saisie de l’enquête, a indiqué le parquet. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve s’est rendu à l’Elysée pour rejoindre le président François Hollande et faire le point sur la situation.

«Peu avant 21h00, une voiture est arrivée à hauteur d’un car de police (..), un homme est sorti du véhicule, a ouvert le feu a priori à l’arme automatique sur le car de police, a tué un policier et ensuite a tenté de partir en courant en essayant de prendre pour cible d’autres policiers», a indiqué sur la chaîne BFM TV un porte-parole du ministère de l’Intérieur.

«Il a réussi à en blesser deux autres et il a été abattu par les forces de l’ordre», a-t-il ajouté, soulignant que ces policiers avaient «délibérément été pris pour cible». Plus tard dans la soirée, alors que plusieurs médias annonçaient la mort d’un deuxième policier, le ministre français de l’Intérieur infirmait la nouvelle.

La prestigieuse artère très prisée des touristes, en plein cœur de Paris, a été bouclée et d’importantes forces de police ont été déployées dans le quartier. Un hélicoptère survolait la zone dans la soirée.

La préfecture de police a souligné que les circonstances de l’attaque n’étaient «pas déterminées».

Cette fusillade survient à trois jours du premier tour de l’élection présidentielle, alors que la France a été confrontée depuis 2015 à une vague d’attentats djihadistes sans précédent ayant fait 238 morts.

Une touriste légèrement blessée par balle

Une touriste a été «légèrement blessée par balle» jeudi soir sur les Champs-Elysées à Paris lors de la fusillade dans laquelle un policier a été tué, a-t-on appris de source policière. Elle a reçu «un éclat dans le genou», a précisé cette source, sans indiquer la nationalité de cette touriste.

Début des investigations policières

Des investigations policières sont en cours dans le quartier des Champs-Elysées Le suspect, qui a été abattu n’est pas encore identifié. Une arme de guerre automatique a été utilisée, a indiqué Pierre-Henry Brandet, le porte-parole du ministère de l’Intérieur français, interrogé sur la chaîne France 24. «Des vérifications sont en cours ainsi que des opérations de déminage du véhicule de l’assaillant», a communiqué le ministère de l’Intérieur français.

Un policier a été tué par l’agresseur, qui a été abattu, et deux autres policiers ont été «sérieusement blessés», a indiqué le porte-parole à la chaîne France 24. Les deux blessés ont immédiatement été pris en charge, et il n’y a pas de second policier décédé, a assuré le porte-parole. Il a également démenti qu’une autre opération était en cours dans la capitale française.

M. Brandet a indiqué que l’identification de l’agresseur n’avait pas encore été établie de manière précises. La section antiterroriste du parquet de Paris mène l’enquête.