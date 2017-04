Plus d'1,3 million de véhicules contrôlés lors du septième marathon contre la vitesse

Belga

Les polices fédérale et locales ont contrôlé 1.359.856 véhicules lors du 7e marathon contre la vitesse excessive. Au total, 2,46% des conducteurs roulaient trop vite et 78 permis de conduire ont été retirés, indique jeudi la police fédérale. Débuté mercredi à 6h00 du matin, le ’Speed Marathon’ a duré 24h00 et s’est déroulé aussi bien sur les autoroutes que sur les voiries régionales et communales.